Массовая драка произошла на турнире по смешанным единоборствам под названием «Колизей» в Москве

На видео, снятом из октагона, видно дерущихся друг с другом зрителей. Многие берут в руки стулья и замахиваются ими. Некоторые от сильных ударов падают на пол. Раздаются крики и требования прекратить потасовку.

Подробности о происшествии рассказал Павел Муртазин, тренер в клубе боевых искусств «Витязь».

«Ещё до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, пихания, толкания, спортсмены не могли просто до клетки дойти. Всё это было обеспечено зрителями, которых организаторы постоянно призывали к порядку, но они игнорировали», — приводятся слова тренера на сайте «Пятого канала».

По его словам, к массовой драке привели именно такие провокации. В результате потасовки пострадали некоторые спортсмены: одному рассекли голову, другому сломали нос, третьему — кисть. У кого-то из бойцов украли телефон.

«Удар нанёс конкретный человек, телефон забрал конкретный человек, и эти люди должны понести ответственность за свои поступки. Нужно выявить виновных и наказать», — сказал тренер.

Ранее мы писали, что поединок с участием украинского борца перерос в массовую драку. На турнире по вольной борьбе в Турции в весовой категории до 79 килограмм в полуфинале встречались украинец Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили. Их поединок перерос в массовую драку.

После свистка рефери бойца продолжили выяснять отношения. Через некоторое время к ним присоединились представители обоих команд. Затем главным персонажем стал тренер украинца, который ударом в челюсть вырубил Эрбоцанашвили. Судьям не сразу удалось разнять драку, так как на ковре было слишком много участников побоища.

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