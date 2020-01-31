Украинский супертяж Александр Усик уже начал подготовку к бою с Дереком Чисорой

Боксер активно тренируется в спортивном зале. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Василия Ломаченко. Известный друг Усика опубликовал на своей странице видео, на котором Александр боксирует с тенью. «Кто любит тренироваться по утрам? Всем хорошего дня», - подписал видео Василий.

Поклонники боксеров в комментариях желают украинцам удачи: «Вы лучшие, два чемпиона», «С такой техникой, как у Сани, у Чисоры нету шансов», «Скоро эти кулаки размажут Чисору».

Бой с тенью – это отдельный вид тренировки, направленный на изучение и усвоение технических элементов (ударов, защит) без реального партнёра. Этот вид техники применяли все известные боксеры в подготовке к поединкам.

Ранее мы писали, что промоутер Усика Александр Красюк рассказал о ближайших планах своего подопечного.

«В ближайшем бою Александр будет боксировать с Чисорой, а Джошуа с Пулевым. Успешный поединок против Чисоры позволит Усику стать еще популярнее, и мы соберем дополнительную аудиторию. Приоритетная для нас цель – собрать все пояса. А если Джошуа проведет сейчас бой с Александром, то ему придется отказаться от пояса IBF. Усик настроен на бой с Джошуа, и нам не важно, где он состоится. Пока мы не можем официально подтвердить, что бой Усик-Чисора состоится 28 марта. В течении пары дней вы узнаете окончательное решение по поводу даты, места и формата поединка», - заявил Красюк телеканалу «Интер».

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский супертяж досрочно победил Чазза Уизерспуна. После этого боя, промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".