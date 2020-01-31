Перспективный хорватский боксер Филип Хргович недавно побывал в Киеве, где дал пресс-конференцию

После пресс-конференции журналисты телеканала Хsport решили пообщаться с хорватом. Интернациональный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе рассказал, что должен был драться с Усиком еще в 2013 году.

«Я дрался с «Украинскими Отаманами» в Киеве в 2013 году. Тогда я должен был боксировать с Усиком, но его не выставили на бой против меня. Не знаю, почему так. Он был в команде, но не вышел против меня. Они выставили Ростислава Архипенко. Конечно, я хотел бы подраться с Усиком, он – больше имя, это был бы большой бой для меня. Ну а в финале WSB я не дрался, потому что заболел. Перед финалом я заболел и у меня была небольшая травма, так что не смог драться с «Отаманами» еще раз», - заявил хорватский боксер.

Кроме этого Хргович высказался о бое Ломаченко против Теофимо Лопеса.

«Не думаю, что у Теофимо есть шансы. Думаю, Ломаченко – на уровень выше, чем все остальные. У него высокий IQ, отличные навыки, скорость, тайминг, опыт. У него больше, чем 400 боев в любителях. Думаю, у его соперников нет шансов», - сказал Хргович.

Ну и напоследок, он дал характеристику Сергею Деревянченко: «Мы не тренировались вместе, встречались только на боях «Астаны Арланс». Он очень тихий, не любит много говорить, но когда выходит в ринг, то становится зверем. Ну а чтобы вспомнить какую-то веселую историю о нем, то не получается. Он постоянно тренировался больше остальных, он превосходный боксер».

На профессиональном ринге Хргович провел 10 поединков, во всех одержав победы, 8 из них нокаутом. В последнем бою, он победил самого звездного своего оппонента американца Эрика Молину. Хорват отправил его в нокаут в третьем раунде.

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