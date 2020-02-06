Спортсмены хоть и часто появляются на публике, но их привычный стиль – это спортивная одежда.

Поклонники привыкли видеть любимых спортсменов на соревнованиях, где они в форме или конкурсном костюме. Иногда, когда спортсмены выходят в свет, надев вечерние платья, сделав макияж и укладку, их довольно трудно узнать.

Так случилось на днях, когда украинская женская сборная по теннису собралась на праздничном мероприятии в Эстонии. Фотографии с гала-вечера в Таллине, который проходит накануне Кубка Федерации, опубликовала первая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Леся Цуренко и сама Свитолина посетили вечер, принарядившись. Они выглядели прекрасно.

Отметим, что это не первое мероприятие, на котором наши спортсменки могут похвастаться не только спортивными достижениями, но и своей внешностью. Девушки, хоть и редко, но появляются на публике в женственных платьях.

Отметим, что на чемпионате в Таллине украинская сборная попробует вернуться в Мировую группу Кубка Федерации. Сейчас же наша команда играет в первой группе Евро-Африканской зоны. Как отмечают эксперты, шансы на возвращение в элитную группу у нашей команды есть, ведь в Эстонию поехала сильнейшая женская команда за последние годы.

Звездой женской команды по теннису является Элина Свитолина – четвертая ракетка мира, которая одно время была четвертой ракеткой мира, а также первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

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