Боксер рассказал, как хотел покончить с собой после поединка

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о тяжелой депрессии, которая началась после победы над Владимиром Кличко в 2015 году

Фьюри рассказал, что хотел покончить с собой.

"Как-то ночью я проснулся и подумал, что сегодня положу всему этому конец. После этого оделся и направил автомобиль в сторону моста. Я хотел на очень большой скорости врезаться в него. У меня просто не было никаких мотивов, чтобы продолжать жить.

Но по пути к мосту я услышал голос. Он говорил, чтобы я не делал этого. В противном случае я разрушу жизнь своей семьи этим поступком. Тогда я развернул автомобиль и подумал: "Хорошо, сейчас или никогда. Я должен как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

К слову, в преддверии матча реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри британский боксёр продолжает давать резкие интервью. На этот раз он сделал выпад в адрес Владимира Кличко.

«Я лучший боксер своей эпохи. Этот титул я забрал у Кличко. Никто не спорит по поводу того, что он был сильнейшим, но я отнял у него это.

Пока никто меня не победит, этот титул будет принадлежать мне», – сказал Фьюри.

Матч реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.