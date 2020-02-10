Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о тяжелой депрессии, которая началась после победы над Владимиром Кличко в 2015 году
Фьюри рассказал, что хотел покончить с собой.
"Как-то ночью я проснулся и подумал, что сегодня положу всему этому конец. После этого оделся и направил автомобиль в сторону моста. Я хотел на очень большой скорости врезаться в него. У меня просто не было никаких мотивов, чтобы продолжать жить.
Но по пути к мосту я услышал голос. Он говорил, чтобы я не делал этого. В противном случае я разрушу жизнь своей семьи этим поступком. Тогда я развернул автомобиль и подумал: "Хорошо, сейчас или никогда. Я должен как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - приводит слова Фьюри talkSPORT.
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К слову, в преддверии матча реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри британский боксёр продолжает давать резкие интервью. На этот раз он сделал выпад в адрес Владимира Кличко.
«Я лучший боксер своей эпохи. Этот титул я забрал у Кличко. Никто не спорит по поводу того, что он был сильнейшим, но я отнял у него это.
Пока никто меня не победит, этот титул будет принадлежать мне», – сказал Фьюри.
Матч реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля. Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.
Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".
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