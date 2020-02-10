Тренер кубинца уверен, что выходить на бой против Ломаченко было глупостью

Наставник чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Гильермо Ригондо Ринни Шилдс уверен, что бой против украинца Василия Ломаченко был большой ошибкой кубинского боксера

Он заявил, что боксировать с Ломаченко было безумным решением.

«Боксировать с Ломаченко не было объективным решением. Это было безрассудством. Безумием. Я об этом говорил с ним еще тогда. Он говорил: «Я знаю, знаю». Тогда он слушал всех, кроме себя. Гильермо ни при каком раскладе не должен был выходить на тот бой. Он слишком мал», - приводит слова тренера Boxing Scene.

Кроме того, мы писали, что будущий соперник украинского боксера Василия Ломаченко Теофимо Лопес считает, что основным его преимуществом является возраст.

Лопес заявил, что после семилетней карьеры в боксе украинцу пора покинуть пьедестал и уступить его 22-летнему американцу.

В интервью Business Insider боксер признался, что очень ждет своего становления суперзвездой.

«Вот как мы смотрим на все это: я собираюсь стать крупной звездой. Но единственная разница заключается в том, что если я встречусь с Ломаченко и побью его, мой подъем на вершину будет более быстрым. Лома вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил творить историю. Он знает, что его время на исходе.

Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможность шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми», - заявил Лопес.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.