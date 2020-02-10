Чемпион мира в полулегком весе по версии WBC Гэри Расселл-младший после защиты пояса заявил, что хочет закрыть поражение от Василия Ломаченко

«Я хочу реванш с Ломаченко. Он нужен мне не для фанатов, он нужен мне не для журналистов. Он нужен мне для меня лично. У меня слишком много самолюбия, чтобы оставить этот вопрос незакрытым. Я должен вернуть должок», - слова американца приводит Boxing Scene.

Первый бой Расселл – Ломаченко состоялся в 2014 году. Тогда украинец победил.

С того момента Расселл завоевал пояс WBC и суммарно провел семь боев, тогда как украинец стал чемпионом еще в двух весовых категориях и сейчас находится в шаге от звания абсолютного чемпиона.

Ранее мы писали, что бывший соперник чемпиона мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко Гэри Рассел сделал дерзкий выпад в адрес украинца.

Обладатель пояса WBC в полулегком весе никак не может забыть свое поражение в бою, который состоялся еще в 2014 году, и продолжает искать причины своей неудачи.

Американский боксер считает, что если бы накануне боя с Василием Ломаченко он не сбрасывал вес, то легко бы расправился с украинцем.

«Я был слишком высушен перед боем с Ломаченко. Если бы у меня был тот ум, что есть сейчас, то я бы не сбрасывал пять фунтов (больше двух килограмм) веса, а заплатил бы им штраф и уничтожил бы его.

Но я сбросил этот вес и уступил раздельным решением судей. В этом бою был нокдаун, который рефери не отсчитал», — заявил Рассел в комментарии YouTube-каналу Town Bizznizz sports and ent.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.