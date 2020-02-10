Бой Ломаченко-Лопес состоится совсем скоро

На кону поединка будут титулы чемпионатов мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

Лопес нокаутировал во втором раунде Ричарда Комми и выиграл пояс чемпиона Международной федерации бокса. К слову, до этого поединка участники договорились, что победитель в первой половине 2020 года встретится с Ломаченко.

Ломаченко провел свой последний бой в августе прошлого года. 31-летний украинец дебютировал перед британской аудиторией и победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей в Лондоне.

30 мая на вечере бокса от Top Rank в Нью-Йорке состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Ранее мы писали, что обладатель пояса WBO International Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес.

«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира», - передает слова боксера XSPORT.ua

Бой Ломаченко – Лопес не объявлен официально.

Кроме того, американский тренер и наставник Александра Гвоздика Тедди Атлас высказался по поводу боя Теофимо Лопеса и украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Тренер считает, что американец не готов драться с одним из лучших боксеров мира.

«У Лопеса есть реальная сила в руках и скорость. Он сокращает дистанцию и может ударить тебя внезапным зрелищным ударом. Для него работают эти вещи. Может ли Ломаченко обезвредить его? Я не думаю, что Лопес справится, ему 22 года. Давайте посмотрим правде в глаза. Если бы вы были его отцом, поставили бы вы своего сына на такой бой?", - размышляет Атлас.

Кроме того, наставник Гвоздика отметил, что Ломаченко лучший боец в мире по части техники.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.