Деонтей Уайлдер уложил на канвас соперника 41 раз, не удалось ему нокаутировать только Тайсона Фьюри и в первом бое с Бермейном Стиверном

Американец рассказал в интервью TopRankBoxing, каким своим нокаутом гордится больше всего. Самым лучшим Уайлдер считает нокаут против Артура Шпильки.

«Запомнился нокаут против Шпильки. Он поляк, там в зале было много поляков, они пели песни. Но тут - бум. Детка, спокойной ночи. Думал, я его убил.

Это был разрушительный нокаут», - заявил Уайлдер.

Ранее мы писали, что промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, почему сейчас сложно организовать бой британца против Деонтея Уайлдера.

Главная причина, которую называет Хирн – это возросшие финансовые аппетиты Уайлдера.

«Вещи, о которых мы говорили два года назад, сегодня неактуальны. Тогда мы почти получили Уайлдера за 15 или 20 миллионов. Теперь же он хочет 40, 50, 60, 70, 80 миллионов. Такие деньги невозможно сгенерировать. В то время мы не смогли заключить сделку, потому что мы делали предложения.

Если бы тогда у нас был вариант с Саудовской Аравией - мы бы сделали бой, но у нас не было этого варианта. Так что вы выберете? Чтобы я сделал этот бой или же попытался провести его в Англии, чтобы гарантированно сорвать его? Эй Джей никогда не хотел боксировать за рубежом, но мы не могли найти стоящего противника на Уэмбли летом прошлого года. Так и появился бой с Миллером, который должен был пройти на Madison Square Garden», - заявил Хирн порталу Boxingnews24.

Свой следующий бой Джошуа проведет, скорее всего, с болгарином Кубратом Пулевым в конце весны. Уайлдер уже 22 февраля сразится в реванше с Тайсоном Фьюри.

Также мы писали, что Уайлдер унизил Фьюри перед реваншем: «подушки вместо кулаков».

Ранее Politeka сообщала, что Уайлдер чуть не свел счеты с жизнью: "Лежал пистолет и...".