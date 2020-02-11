Боксер рассказал, победил ли он в этом бою

Экс-претендент на пояс чемпиона мира Сергей Деревянченко после боя с Геннадием Головкиным признался, с кем теперь хочет подраться

Деревянченко также рассказал, был ли поединок с Головкиным - боем всей его жизни.

"Думаю, впереди много еще боев. Но этот, наверное, на данном этапе карьеры, был один из главных боев. Он был суперчемпион. Ну и бой прошел хорошо", отметил украинец.

Кроме того, боксер рассказал, победил ли он в этом бою.

"Я считаю, что не проиграл. Я не пересматривал бой, не люблю этого делать. Я еще не готов. Когда смотрю бои, то очень переживаю. Я даже до конца не пересмотрел бои с Джейкобсом и Кулкаем", - заявил Деревянченко.

Боксер признался, что хотел бы отбоксировать с лучшими топами своего дивизиона .

"Гена – легенда, он хороший, сильный боксер. Я хотел бы и с ним, и с Альваресом отбоксировать, и с лучшими топами своего дивизиона", - резюмировал Сергей Деревянченко.

Ранее мы писали, что украинский средневес Сергей Деревянченко в этом году предпримет третью попытку завоевать чемпионский пояс.

Как заявил инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic, Деревянченко поднялся на 1-е место в рейтинге WBC, а чемпиону Жермаллу Чарло, в этом году предстоит защита титула. Так что почва для боя создана. Еще одним фактором проведения данного поединка является то, что оба боксера находятся на контракте в одной промоутерской компании Premier Boxing Champions.

29-летний американский боксер провел на профессиональном ринге 30 боев, во всех одержав победы, 22 из них нокаутом. В последнем своем поединке, в декабре прошлого года, он победил Денниса Хогана техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее Politeka сообщала, что девять украинцев попали в рейтинг величайших боксеров всех времен.

Также мы писали, что Деревянченко ошарашил видом спустя месяц после боя с Головкиным: "Подбухнул".

Как сообщала Politeka, Деревянченко выбрал себе двух топ-соперников, планы раскрыты.