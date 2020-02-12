Кто зарабатывает больше всех?

Названа самая большая зарплата в ФК "Динамо"

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на зарплатная ведомость клуба за декабрь 2019 года.

Главный тренер получает почти 15 тысяч.

Самая большая зарплата футболистов киевского "Динамо" составляет 21 тысячу гривен.

Сколько официально получает капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.

При этом вице-капитан Виктор Цыганков официально получает около 20 тысяч гривен, а главный тренер Алексей Михайличенко - почти 15 тысяч. Такую же зарплату получает легионер "Динамо" Беньямин Вербич.

К слову, нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес в ближайшее время покинет клуб.

Трансфер должен состояться в ближайшие дни. Имя потенциального покупателя не сообщается. Источнику можно верить, так как люксембургский форвард не отправился на зимний сбор киевлян в Турцию. По имеющейся информации Родригес может вернуться в Японию.

Стоит напомнить, что в Динамо Жерсон перебрался из японского клуба Джубило Ивата. Трансфер обошелся динамовцам в 2 миллиона евро. Закрепится в составе киевлян форвард сборной Люксембурга не сумел. Он провел всего 12 матчей за Динамо, отметившись 2 забитыми голами. Для форварда – это скромный показатель.