Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству спорта изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной

Об этом сообщает Sports.ru. Такое распоряжение появилось после встречи Лукашенко с Владимиром Зеленским в октябре 2019-го года.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об идее проведения совместной Олимпиады с Беларусью.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил изучить возможности Украины, опыт Беларуси и других стран, а также отметил, что подготовка к таким масштабным событиям занимает 5-10 лет.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский может стать министром спорта.

Также он рассказал, кому принадлежит такая идея.

"Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали. Теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство. Но надо понимать, что создание министерства – это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы никакое решение не помешало этой подготовке", – сказал премьер.

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