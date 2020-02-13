Как выглядит тренировочный день Фьюри перед боем с Уайлдером

Совсем скоро состоится бой-реванш Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри

Боксеры будут бороться за звание чемпиона WBC в супертяжелом весе, которое принадлежит «Бронзовому бомбардировщику» и вакантный пояс журнала The Ring.

Первый поединок Уайлдера и Фьюри произошел в декабре 2018 года. Тогда, после двенадцати раундов судьи насчитали ничью.

Накануне реванша с Уайлдером Фьюри сменил тренера. Британец отказался от услуг Бена Дэвисона и нанял Шугара Хилла Стюарда. Чтобы набрать нужную форму «Королю цыган» помогает диетолог Конора МакГрегора.

Ранее мы писали, что британский супертяж Тайсон Фьюри рассказал о тактике, которую выбрал на реванш с Деонтеем Уайлдером.

«Цыганский король» намерен контролировать американца простым джебом.

«Я знаю, что Уайлдер не любит, когда ему в лицо прилетает джеб. Мало кто бил его джебом, разве нет? Я буду весь вечер выбрасывать джебы прямо в его лицо. Я намерен забросать Уайлдера джебами. Уайлдер будет умолять меня ударить его правой рукой. Деонтей вообще меня не пугает. Он маленький, хлипкий парень, который пытается копировать то, что делаю я. Уайлдер никогда не станет тем, кем являюсь я. Тем не менее я отдаю ему должное.

Я дам Деонтею Уайлдеру крупнейший чек в его карьере и втяну его в большое событие для мира бокса. Я позволю Уайлдеру прикоснуться к этому, а затем выдворю его оттуда. Деонтей должен очень сильно поблагодарить меня за это», - цитирует Фьюри Boxing247.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.