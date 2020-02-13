Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал, что думает о бое-реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера
«Либо Уайлдер нокаутирует Фьюри, либо Тайсон одержит победу по очкам.
Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы много спарринговали. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутами в наше время, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня.
Верите вы в это или нет, но я полагаю, что Фьюри удастся победить. Возможно, у него и не получится, но я бы очень этого хотел. А затем должен бы был состояться наш с Фьюри реванш.
Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет, реванш я не объявляю», – сказал Кличко.
Недавно мы писали, что совсем скоро состоится бой-реванш Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.
Фьюри показал, как готовится к бою.
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Боксеры будут бороться за звание чемпиона WBC в супертяжелом весе, которое принадлежит «Бронзовому бомбардировщику» и вакантный пояс журнала The Ring.
Первый поединок Уайлдера и Фьюри произошел в декабре 2018 года. Тогда, после двенадцати раундов судьи насчитали ничью.
Накануне реванша с Уайлдером Фьюри сменил тренера. Британец отказался от услуг Бена Дэвисона и нанял Шугара Хилла Стюарда. Чтобы набрать нужную форму «Королю цыган» помогает диетолог Конора МакГрегора.
Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".
Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.