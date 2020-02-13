Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал, что думает о бое-реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера



«Либо Уайлдер нокаутирует Фьюри, либо Тайсон одержит победу по очкам.



Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы много спарринговали. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутами в наше время, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня.



Верите вы в это или нет, но я полагаю, что Фьюри удастся победить. Возможно, у него и не получится, но я бы очень этого хотел. А затем должен бы был состояться наш с Фьюри реванш.



Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет, реванш я не объявляю», – сказал Кличко.

Недавно мы писали, что совсем скоро состоится бой-реванш Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.

Фьюри показал, как готовится к бою.

Боксеры будут бороться за звание чемпиона WBC в супертяжелом весе, которое принадлежит «Бронзовому бомбардировщику» и вакантный пояс журнала The Ring.

Первый поединок Уайлдера и Фьюри произошел в декабре 2018 года. Тогда, после двенадцати раундов судьи насчитали ничью.

Накануне реванша с Уайлдером Фьюри сменил тренера. Британец отказался от услуг Бена Дэвисона и нанял Шугара Хилла Стюарда. Чтобы набрать нужную форму «Королю цыган» помогает диетолог Конора МакГрегора.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.