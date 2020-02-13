Чемпион Европы по греко-римской борьбе Семен Новиков поделился эмоциями после завоевания медали высшей пробы

Об этом пишет издание XSPORT.

«Эмоции очень положительные. Я ехал на чемпионат изначально за золотом. Мой полуфинал – это наверное самая тяжелая схватка на этом чемпионате Европы, хотя россиянин Комаров младше меня на два года. Для меня оказаться на первой ступени пьедестала, значит, что ты лучший и сделал все правильно в своей подготовке. Ведь только став первым, можно пробежать с флагом своей страны и услышать во время церемония награждения гимн Украины. Это непередаваемые ощущения» - заявил украинец.

Напомним, харьковчанин в финальной схватке деклассировал опытного венгра, неоднократного призера первенств мира и Европы Виктора Лоринца со счетом 7:1.

Также Новиков является двукратным чемпионом мира U-23 по греко-римской борьбе.

Кроме того, мы писали еще об одной победе украинца. Недавно украинский боец Муай-тай Анатолий Шпонарский победил на турнире в Таиланде очередного соперника. Сделал он это в изящной манере. Соперник даже не успевал реагировать на удары украинца.

Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай.

Подпись к видео гласит «Серия ударов Анатолия Шпонарского точно в цель в бою против соперника из Таиланда. Пятый раунд поединка украинец начал мощно и, в итоге, победил по очкам». Шпонарский мощно работал ногами, и у соперника просто не было шансов опомнится.

Муай-тай или Тайский бокс считается одним из самых жестких видов контактных единоборств. Боец, данного вида единоборств, работает не только кулаками или ступнями. На ближних дистанциях идут в бой локти и предплечья, колени и голени.

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