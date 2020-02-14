Экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера

Британский боксер считает, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец. Цитирует Фьюри портал Sky Sports.

«Уайлдер не может быть самым грозным панчером, поскольку он не смог нокаутировать «Цыганского короля». Я принял его мощнейшие удары на челюсть и смог подняться. Не думаю, что Деонтей бьет сильнее, чем Кличко. Владимир обладал сокрушительным нокаутирующим ударом, к тому же он провел больше боев, чем Уайлдер. Не поймите меня неправильно, ведь все супертяжеловесы обладают тяжелым ударом. Просто в случае с Уайлдером главную роль играет не мощь, а скорость, с которой он доносит удары", - рассказывает Уайлдер.

В то же время, Фьюри отметил, что у Уайлдера боксерский интеллект више, чем чем у бойцов вроде Кличко.

"У Уайлдера нормальный боксерский интеллект. Но в этом плане он не сравнится с парнями вроде Владимира Кличко», - резюмировал Уайлдер.

Ранее мы писали, что легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал, что думает о бое-реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.



«Либо Уайлдер нокаутирует Фьюри, либо Тайсон одержит победу по очкам.



Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы много спарринговали. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутами в наше время, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня.



Верите вы в это или нет, но я полагаю, что Фьюри удастся победить. Возможно, у него и не получится, но я бы очень этого хотел. А затем должен бы был состояться наш с Фьюри реванш.



Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет, реванш я не объявляю», – сказал Кличко.

Недавно мы писали, что совсем скоро состоится бой-реванш Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.

Фьюри показал, как готовится к бою.

Боксеры будут бороться за звание чемпиона WBC в супертяжелом весе, которое принадлежит «Бронзовому бомбардировщику» и вакантный пояс журнала The Ring.

Первый поединок Уайлдера и Фьюри произошел в декабре 2018 года. Тогда, после двенадцати раундов судьи насчитали ничью.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.