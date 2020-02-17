Украинский боксер Василий Ломаченко 17 февраля отмечает день рождения - чемпиону сегодня исполнилось 32 года



Главные главные достижения украинца вспомнили в сети.



Василий Ломаченко - самый титулованный украинский боксер, и один из лучших боксеров в истории.

Ломаченко - двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины. Обладатель Кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта Украины.

Свой первый титул чемпиона мира Ломаченко завоевал в третьем бою на профессиональном ринге, повторив рекорд тайского боксера Сенсака Муангсурина. Тогда украинец победил Гарри Рассела-младшего в полулегком весе.

В 2018 году Василий Ломаченко установил рекорд, завоевав титул чемпиона мира в третьей весовой категории за 12 поединков. Это быстрее, чем любой другой боксер. До этого быстрее всех чемпионом в трех дивизионах становился Оскар де ла Хойя (22 боя).

Ломаченко был признан лучшим боксером независимо от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring (2018 - 2019). Также возглавил список pound for pound по версии телеканала ESPN.

10 апреля 2019 года Всемирная боксерская организация WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпиона.

Ранее мы писали, что обладатель пояса WBO International Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес.

«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира», - передает слова боксера XSPORT.ua

К слову, бой Ломаченко-Лопес состоится совсем скоро.

На кону поединка будут титулы чемпионатов мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

Ломаченко провел свой последний бой в августе прошлого года. 31-летний украинец дебютировал перед британской аудиторией и победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей в Лондоне.

30 мая на вечере бокса от Top Rank в Нью-Йорке состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.