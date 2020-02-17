Известный супертяжеловес Эвандер Холифилд дал свой прогноз на реванш британца Тайсона Фьюри и чемпиона WBC Деонтея Уайлдера

Холифилд заявил, что явного фаворита у него в этом бою нет.

«Я считаю, что шансы 50/50. Уайлдер способен отправить в нокаут любого боксера. Что касается Фьюри, то он очень умный парень.

Выиграет тот, кто сможет проявить себя с лучшей стороны и показать свой бокс. Каждый может придумать оправдания, но победит тот, кто их не ищет.

Уайлдер постарается нокаутировать, ведь он это умеет. Фьюри нужно много ударов, чтобы поразить соперника. Ему будет сложнее», - цитирует боксера издание Metro.

Ранее мы писали, что британский супертяж Тайсон Фьюри рассказал о тактике, которую выбрал на реванш с Деонтеем Уайлдером.

«Цыганский король» намерен контролировать американца простым джебом.

«Я знаю, что Уайлдер не любит, когда ему в лицо прилетает джеб. Мало кто бил его джебом, разве нет? Я буду весь вечер выбрасывать джебы прямо в его лицо. Я намерен забросать Уайлдера джебами. Уайлдер будет умолять меня ударить его правой рукой. Деонтей вообще меня не пугает. Он маленький, хлипкий парень, который пытается копировать то, что делаю я. Уайлдер никогда не станет тем, кем являюсь я. Тем не менее я отдаю ему должное.

Я дам Деонтею Уайлдеру крупнейший чек в его карьере и втяну его в большое событие для мира бокса. Я позволю Уайлдеру прикоснуться к этому, а затем выдворю его оттуда. Деонтей должен очень сильно поблагодарить меня за это», - цитирует Фьюри Boxing247.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.