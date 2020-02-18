Непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, в каком раунде нокаутирует Тайсона Фьюри

Бой-реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что вырубит Уайлдера во втором раунде, и вот появился ответ.

"В нашем первом бою, завершившемся вничью, я хотел любой ценой дать зрителям нокаут. Я просто желал завершить бой нокаутом. Я дважды отправил Фьюри на канвас, он поднялся, и это был спорный момент. Когда я нокаутирую Фьюри, наверняка получу признание, которое заслужил много лет назад. Ты можешь не получить этого, когда желаешь, но подобные вещи всегда приходят вовремя", - заявил Уайлдер.

22 февраля Уайлдер планирует "отключить" Фьюри с седьмой по девятую минуту боя.

"Просто не моргайте глазами, и точка. Будьте очень внимательны в третьем раунде. Фьюри говорит о втором раунде, но сохраняйте бдительность в третьем. Мистер Фьюри очень любит рестлинг. Я полагаю, что буду бить его, и после моего нокаута он окажется за пределами ринга", – пригрозил "Цыганскому королю" Деонтей Уайлдер

Ранее мы писали, что Тайсона Фьюри не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера.

Британский боксер считает, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец. Цитирует Фьюри портал Sky Sports.

«Уайлдер не может быть самым грозным панчером, поскольку он не смог нокаутировать «Цыганского короля». Я принял его мощнейшие удары на челюсть и смог подняться. Не думаю, что Деонтей бьет сильнее, чем Кличко. Владимир обладал сокрушительным нокаутирующим ударом, к тому же он провел больше боев, чем Уайлдер. Не поймите меня неправильно, ведь все супертяжеловесы обладают тяжелым ударом. Просто в случае с Уайлдером главную роль играет не мощь, а скорость, с которой он доносит удары", - рассказывает Уайлдер.

В то же время, Фьюри отметил, что у Уайлдера боксерский интеллект више, чем чем у бойцов вроде Кличко.

"У Уайлдера нормальный боксерский интеллект. Но в этом плане он не сравнится с парнями вроде Владимира Кличко», - резюмировал Уайлдер.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.