Также известно сколько получит Ломаченко

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заработает рекордный для себя гонорар за бой против обладателя поясов по версии WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко

Об этом сообщает mixsport.pro. По данным источника, за выход на ринг Лопес заработает 2,5 миллиона долларов. Ломаченко заработает 4,5 миллиона долларов.

К слову, бой Ломаченко-Лопес состоится совсем скоро.

На кону поединка будут титулы чемпионатов мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

Лопес нокаутировал во втором раунде Ричарда Комми и выиграл пояс чемпиона Международной федерации бокса. К слову, до этого поединка участники договорились, что победитель в первой половине 2020 года встретится с Ломаченко.

Ломаченко провел свой последний бой в августе прошлого года. 31-летний украинец дебютировал перед британской аудиторией и победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей в Лондоне.

30 мая на вечере бокса от Top Rank в Нью-Йорке состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.