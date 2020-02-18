Российский боксер Юрий Кашинский заявил, что украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик опережают всех по уровню мастерства и боксерского интеллекта
По мнению россиянина, наши соотечественники на голову выше остальных боксеров в плане интеллекта.
"Усика, если взять, то он просто фантомас. Но он представитель моего веса. Ломаченко, может быть, еще больше фантомас. Они два фантомаса, я их убираю в сторону, потому что они просто другие. На голову всех выше – в плане мышления и всего остального. Молодцы парни. Возможно, их рано или поздно, грубо говоря, "переваляют", потому что это бокс, но на данный момент они просто другие", – заявил Кашинский в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.
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Ранее мы писали, что украинский боксер Алекандр Усик получил травму накануне боя против британца Дерека Чисоры.
По словам британского со-промоутера Эдди Хирна, Усик травмировал левый локоть.
Александр Усик опроверг эту информацию, отметив, что никаких травм у него нет.
"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу - никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют… продолжали дальше ликовать.
Все хорошо, у нас очень большое обширное ТО. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание с нашим доктором", - рассказал Усик.
Как сообщала Politeka, Лопес получит рекордный гонорар за бой против Ломаченко.
Также Politeka писала, что Усик показал чемпионскую подготовку к бою с Чисорой, фото.
Напомним, ранее мы писали, что нардеп внезапно разнес Ломаченко за "российский спецназ".