Российский боксер Юрий Кашинский заявил, что украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик опережают всех по уровню мастерства и боксерского интеллекта

По мнению россиянина, наши соотечественники на голову выше остальных боксеров в плане интеллекта.

"Усика, если взять, то он просто фантомас. Но он представитель моего веса. Ломаченко, может быть, еще больше фантомас. Они два фантомаса, я их убираю в сторону, потому что они просто другие. На голову всех выше – в плане мышления и всего остального. Молодцы парни. Возможно, их рано или поздно, грубо говоря, "переваляют", потому что это бокс, но на данный момент они просто другие", – заявил Кашинский в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Ранее мы писали, что украинский боксер Алекандр Усик получил травму накануне боя против британца Дерека Чисоры.

По словам британского со-промоутера Эдди Хирна, Усик травмировал левый локоть.

Александр Усик опроверг эту информацию, отметив, что никаких травм у него нет.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу - никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют… продолжали дальше ликовать.

Все хорошо, у нас очень большое обширное ТО. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание с нашим доктором", - рассказал Усик.

Как сообщала Politeka, Лопес получит рекордный гонорар за бой против Ломаченко.

Также Politeka писала, что Усик показал чемпионскую подготовку к бою с Чисорой, фото.

Напомним, ранее мы писали, что нардеп внезапно разнес Ломаченко за "российский спецназ".