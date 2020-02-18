Боксер Неймар Паеминбури из Таиланда оказался в нокауте во время поединка против Со Соваратхана из Камбоджи

Поединок произошел в Бангкоке 15 февраля. Видео было опубликовано на странице Beyond Kickboxing в социальной сети Twitter. Бой завершился во втором раунде чуть более чем за минуту до его конца.

Неймар оказался в тяжелом положении после серии ударов соперника. Соваратхан, прочувствовав преимущество, нанес тайцу удар локтем в подбородок, а затем правым боковым угодил точно в висок оппонента.

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

Паеминбури рухнул на канвас, потеряв сознание. Рефери также упал вместе со бойцом и сразу же остановил поединок.

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«Теренс готов провести бой с Конором в октагоне. После этого они могут выйти на ринг. Я не хочу, чтобы они заподозрили нас в нечестной игре, и поэтому первый бой мы проведем по правилам ММА. У Кроуфорда за плечами борцовское прошлое. Это вам не какой-нибудь Мейвезер, который проиграл бы в клетке. Теренс - борец мирового уровня. Пусть Макгрегор примет бой. Это будет громкое событие», - заявил Арум в интервью BoxingScene.

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