Боксер Неймар Паеминбури из Таиланда оказался в нокауте во время поединка против Со Соваратхана из Камбоджи
Поединок произошел в Бангкоке 15 февраля. Видео было опубликовано на странице Beyond Kickboxing в социальной сети Twitter. Бой завершился во втором раунде чуть более чем за минуту до его конца.
Неймар оказался в тяжелом положении после серии ударов соперника. Соваратхан, прочувствовав преимущество, нанес тайцу удар локтем в подбородок, а затем правым боковым угодил точно в висок оппонента.
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Паеминбури рухнул на канвас, потеряв сознание. Рефери также упал вместе со бойцом и сразу же остановил поединок.
Ранее мы писали, что чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд бросил вызов Конору Макгрегору.
«Теренс готов провести бой с Конором в октагоне. После этого они могут выйти на ринг. Я не хочу, чтобы они заподозрили нас в нечестной игре, и поэтому первый бой мы проведем по правилам ММА. У Кроуфорда за плечами борцовское прошлое. Это вам не какой-нибудь Мейвезер, который проиграл бы в клетке. Теренс - борец мирового уровня. Пусть Макгрегор примет бой. Это будет громкое событие», - заявил Арум в интервью BoxingScene.
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