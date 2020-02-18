Флойд Мейвезер-младший признался, что почти не готовился к бою с Конором Макгрегором

Приводит слова Флойда Мейвезера-младшего BJPenn.

"Не особо готовился к бою с Конором Макгрегором. Всё, что делал, – приседал и отжимался, немного побоксировал и побил мешок. Мой тренировочный лагерь был в разных местах. Пару дней тренировался в Лас-Вегасе, а потом не ходил в зал на протяжении недели. Отнесся к бою серьезно, но больше всего мне хотелось повеселиться. Хотел развлечь публику. Дал людям шоу, которое должен был устроить", - говорит Мейвезер.

Кроме того, боксер отметил, что мог бы в вынести Конора с ринга.

"Если бы захотел вынести Конора с ринга, мог бы это сделать. Но если бы я так поступил, у нас не осталось бы намека на продолжение. Я был в форме, но не в такой, как в поединке с Артуро Гатти или Диего Корралесом. Перед боем с Диего я бегал в горах", - резюмировал Мейвезер-младший.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готовится возобновить профессиональную карьеру.

Накануне легендарный боец на своей странице в Instagram сделал громкое заявление, сообщив, что вернется в ринг в 2020 году.

Как сообщает TMZ Sports со ссылкой на источники в окружении боксера, в следующем году 42-летний американец намерен провести два боя.

Соперниками Флойда Мейвезера в планируемых поединках должны стать боксер и звезда смешанных единоборств.

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом для первого боя является чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, с которым американец может организовать долгожданный реванш после своей победы в 2015 году.

Во втором поединке Мейвезер хочет сразиться с бойцом UFC. Сейчас рассматривается кандидатура чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Предстоящие поединки американского боксера могут состояться в мае и сентябре 2020 года.

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