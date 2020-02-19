Украинский боксер жестким ударом нокаутировал соперника

Во время первого этапа Кубка Украины по тайскому боксу в Одессе один из спортсменов добыл эффектную победу ярким нокаутом.

Соперник пропустил страшный прямой удар ногой в голову, упав на канвас ринга.

Ранее мы писали, что известный российский боец смешанных единоборств Алексей Ефремов потерпел унизительное поражение от болгарина Николы Дипчикова.

Поединок в среднем весе состоялся в России в рамках турнира Absolute Championship Akhmat 97 и завершился досрочно. Сначала Ефремов действовал первым номером и был активным, но на 33-й секунде боя он пропустил эффектную контратаку от Дипчикова. Болгарин своего уже не упустил и добил россиянина. Рефери пришлось остановить поединок.

33-летний Ефремов ранее побеждал в 19 поединках. Это поражение стало для него уже девятым.

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