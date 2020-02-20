WBC назвал удар Деонтея Уайлдера лучшим нокаутом 2019 года

В ноябре от рук американца пострадал кубинец Луис Ортис. Бой завершился на 7-м раунде.

«Этим парням надо работать идеально в течение 12 раундов, а мне нужно быть превосходным только две секунды», - заявил Уайлдер.

Ранее мы писали, что непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, в каком раунде нокаутирует Тайсона Фьюри.

Бой-реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что вырубит Уайлдера во втором раунде, и вот появился ответ.

"В нашем первом бою, завершившемся вничью, я хотел любой ценой дать зрителям нокаут. Я просто желал завершить бой нокаутом. Я дважды отправил Фьюри на канвас, он поднялся, и это был спорный момент. Когда я нокаутирую Фьюри, наверняка получу признание, которое заслужил много лет назад. Ты можешь не получить этого, когда желаешь, но подобные вещи всегда приходят вовремя", - заявил Уайлдер.

22 февраля Уайлдер планирует "отключить" Фьюри с седьмой по девятую минуту боя.

"Просто не моргайте глазами, и точка. Будьте очень внимательны в третьем раунде. Фьюри говорит о втором раунде, но сохраняйте бдительность в третьем. Мистер Фьюри очень любит рестлинг. Я полагаю, что буду бить его, и после моего нокаута он окажется за пределами ринга", – пригрозил "Цыганскому королю" Деонтей Уайлдер

.Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.