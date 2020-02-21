Экс-чемпион Тайсон Фьюри проведет реванш против чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера

Бой состоится 22 февраля около 07:00 по киевскому времени. В Украине бой Фьюри - Уайлдер покажет сервис Megogo.

Поединок также будет транслироваться на спутниковых телеканалах Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH TV HD, Fox Sports PPV, Canal + France HD.

Ранее мы писали, что чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри подрались на финальной пресс-конференции накануне боя-реванша.

Уайлдер и Фьюри друг напротив друга и начали о чем-то эмоционально говорить, после чего американец толкнул британца.

К слову, известный супертяжеловес Эвандер Холифилд дал свой прогноз на реванш британца Тайсона Фьюри и чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Холифилд заявил, что явного фаворита у него в этом бою нет.

«Я считаю, что шансы 50/50. Уайлдер способен отправить в нокаут любого боксера. Что касается Фьюри, то он очень умный парень.

Выиграет тот, кто сможет проявить себя с лучшей стороны и показать свой бокс. Каждый может придумать оправдания, но победит тот, кто их не ищет.

Уайлдер постарается нокаутировать, ведь он это умеет. Фьюри нужно много ударов, чтобы поразить соперника. Ему будет сложнее», - цитирует боксера издание Metro.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.