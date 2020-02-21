Владимир Кличко назвал возможные исходы реванша в бою Уайлдер - Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями о предстоящем поединке боксеров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Об этом сообщает IsSport.
"Я встречался в ринге с Фьюри и спарринговал с Уайлдером. Мне хорошо известно, на что способны эти парни. Думаю, что есть два исхода: либо Фьюри победит по очкам, либо его нокаутируют», – отметил Кличко.
Также спортсмен считает, что многое будет зависеть от психологии, а не от физической подготовки.
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«Многое будет зависеть от того, в каком психологическом состоянии боксеры подойдут к очной встрече. Здесь важна психология, а не физическая форма", – уверен Владимир Кличко.
Напомним, что экс-чемпион Тайсон Фьюри проведет реванш против чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Бой состоится 22 февраля около 07:00 по киевскому времени. В Украине бой Фьюри - Уайлдер покажет сервис Megogo.
Поединок также будет транслироваться на спутниковых телеканалах Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH TV HD, Fox Sports PPV, Canal + France HD.
Ранее мы писали, что чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри подрались на финальной пресс-конференции накануне боя-реванша.
Уайлдер и Фьюри друг напротив друга и начали о чем-то эмоционально говорить, после чего американец толкнул британца.
К слову, известный супертяжеловес Эвандер Холифилд дал свой прогноз на реванш британца Тайсона Фьюри и чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.
Холифилд заявил, что явного фаворита у него в этом бою нет.
«Я считаю, что шансы 50/50. Уайлдер способен отправить в нокаут любого боксера. Что касается Фьюри, то он очень умный парень.
Также мы писали, что Уайлдер детально рассказал, как уничтожит Фьюри.
"В нашем первом бою, завершившемся вничью, я хотел любой ценой дать зрителям нокаут. Я просто желал завершить бой нокаутом. Я дважды отправил Фьюри на канвас, он поднялся, и это был спорный момент. Когда я нокаутирую Фьюри, наверняка получу признание, которое заслужил много лет назад. Ты можешь не получить этого, когда желаешь, но подобные вещи всегда приходят вовремя", - заявил Уайлдер.
Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".
Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.
Ранее Politeka сообщала, что британец раскрыл дату исторического боя.