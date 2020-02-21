Владимир Кличко назвал возможные исходы реванша в бою Уайлдер - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями о предстоящем поединке боксеров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Об этом сообщает IsSport.

"Я встречался в ринге с Фьюри и спарринговал с Уайлдером. Мне хорошо известно, на что способны эти парни. Думаю, что есть два исхода: либо Фьюри победит по очкам, либо его нокаутируют», – отметил Кличко.

Также спортсмен считает, что многое будет зависеть от психологии, а не от физической подготовки.

«Многое будет зависеть от того, в каком психологическом состоянии боксеры подойдут к очной встрече. Здесь важна психология, а не физическая форма", – уверен Владимир Кличко.

Напомним, что экс-чемпион Тайсон Фьюри проведет реванш против чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Бой состоится 22 февраля около 07:00 по киевскому времени. В Украине бой Фьюри - Уайлдер покажет сервис Megogo.

Поединок также будет транслироваться на спутниковых телеканалах Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH TV HD, Fox Sports PPV, Canal + France HD.

Ранее мы писали, что чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри подрались на финальной пресс-конференции накануне боя-реванша.

Уайлдер и Фьюри друг напротив друга и начали о чем-то эмоционально говорить, после чего американец толкнул британца.

К слову, известный супертяжеловес Эвандер Холифилд дал свой прогноз на реванш британца Тайсона Фьюри и чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Холифилд заявил, что явного фаворита у него в этом бою нет.

«Я считаю, что шансы 50/50. Уайлдер способен отправить в нокаут любого боксера. Что касается Фьюри, то он очень умный парень.

Также мы писали, что Уайлдер детально рассказал, как уничтожит Фьюри.

"В нашем первом бою, завершившемся вничью, я хотел любой ценой дать зрителям нокаут. Я просто желал завершить бой нокаутом. Я дважды отправил Фьюри на канвас, он поднялся, и это был спорный момент. Когда я нокаутирую Фьюри, наверняка получу признание, которое заслужил много лет назад. Ты можешь не получить этого, когда желаешь, но подобные вещи всегда приходят вовремя", - заявил Уайлдер.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.

Ранее Politeka сообщала, что британец раскрыл дату исторического боя.