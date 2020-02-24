В Лас-Вегасе состоялся реванш британского супертяжа Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера

 «Цыганский король» победил «Бронзового бомбардировщика» техническим нокаутом в 7-м раунде.

Об этом сообщает Politeka.

Появилось видео «двойки» Фьюри, после которой все стало понятно.

К слову,  британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри нокаутировал соперника и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер начал спорить с судьей о результате боя и выразил непонимание своей команде, почему остановили поединок.

Ранее мы писали, что перед боем Тайсон Фьюри заявил, что его не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера.

фьюри - уайлдер

Британский боксер отметил, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец. 

«Уайлдер не может быть самым грозным панчером, поскольку он не смог нокаутировать «Цыганского короля». Я принял его мощнейшие удары на челюсть и смог подняться. Не думаю, что Деонтей бьет сильнее, чем Кличко. Владимир обладал сокрушительным нокаутирующим ударом, к тому же он провел больше боев, чем Уайлдер. Не поймите меня неправильно, ведь все супертяжеловесы обладают тяжелым ударом. Просто в случае с Уайлдером главную роль играет не мощь, а скорость, с которой он доносит удары", - рассказывает Фьюри.

В то же время, Фьюри отметил, что у Уайлдера боксерский интеллект више, чем чем у бойцов вроде Кличко.

уайлдер

"У Уайлдера нормальный боксерский интеллект. Но в этом плане он не сравнится с парнями вроде Владимира Кличко», - резюмировал Уайлдер.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.

 