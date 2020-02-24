Что Фьюри сказал Уайлдеру сразу после победы в реванше?

Британец Тайсон Фьюри подтвердил, что на данный момент является лидером супертяжелого дивизиона, ярко нокаутировав в реванше Деонтея Уайлдера

После боя Фьюри подошел к проигравшему сопернику и попытался утешить его после поражения, передает fightnews.info.

"Какой боец, какой же ты боец! Все, по кому ты попадал... Позволь кое-что тебе сказать. Этот первый раунд... Там был динамит. Пусть Бог хранит тебя и твою семью", - сказал Фьюри, обняв Уайлдера.

Также "Цыганский король" поблагодарил за предоставленную возможность президента WBC Маурисио Сулеймана.

"Я просто хочу сказать спасибо за то, что вы верили в меня. И за то, что дали возможность драться за этот ценный пояс. Он очень-очень мне дорог. Я повесил пояс WBC Maya над всеми моими титулами. Этот пояс я повешу на самом верху, он ускользал от меня на протяжении многих лет. Спасибо, что дважды дали мне этот шанс. Пусть Бог хранит вас и ваших родных", - рассыпался в словах благодарности новоиспеченный чемпион.

К слову, британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри нокаутировал соперника и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер начал спорить с судьей о результате боя и выразил непонимание своей команде, почему остановили поединок.

Ранее мы писали, что перед боем Тайсон Фьюри заявил, что его не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера.

Британский боксер отметил, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец.

В то же время, Фьюри отметил, что у Уайлдера боксерский интеллект више, чем чем у бойцов вроде Кличко.

"У Уайлдера нормальный боксерский интеллект. Но в этом плане он не сравнится с парнями вроде Владимира Кличко», - резюмировал Фьюри.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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