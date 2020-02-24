Британец Тайсон Фьюри подтвердил, что на данный момент является лидером супертяжелого дивизиона, ярко нокаутировав в реванше Деонтея Уайлдера

После боя Фьюри подошел к проигравшему сопернику и попытался утешить его после поражения, передает fightnews.info.

"Какой боец, какой же ты боец! Все, по кому ты попадал... Позволь кое-что тебе сказать. Этот первый раунд... Там был динамит. Пусть Бог хранит тебя и твою семью", - сказал Фьюри, обняв Уайлдера.

Также "Цыганский король" поблагодарил за предоставленную возможность президента WBC Маурисио Сулеймана.

"Я просто хочу сказать спасибо за то, что вы верили в меня. И за то, что дали возможность драться за этот ценный пояс. Он очень-очень мне дорог. Я повесил пояс WBC Maya над всеми моими титулами. Этот пояс я повешу на самом верху, он ускользал от меня на протяжении многих лет. Спасибо, что дважды дали мне этот шанс. Пусть Бог хранит вас и ваших родных", - рассыпался в словах благодарности новоиспеченный чемпион.

К слову,  британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри нокаутировал соперника и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер начал спорить с судьей о результате боя и выразил непонимание своей команде, почему остановили поединок.

фьюри - уайлдер

Ранее мы писали, что перед боем Тайсон Фьюри заявил, что его не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера.

Британский боксер отметил, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец. 

В то же время, Фьюри отметил, что у Уайлдера боксерский интеллект више, чем чем у бойцов вроде Кличко.

"У Уайлдера нормальный боксерский интеллект. Но в этом плане он не сравнится с парнями вроде Владимира Кличко», - резюмировал Фьюри.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.