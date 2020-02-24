Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко присутствовал на вечере бокса, где главным событием стала защита пояса WBO International Денисом Беринчиком

Компанию Ломаченко в зрительном зале составили его повзрослевшие дети – сын Анатолий и дочь Виктория, которые тут же привлекли внимание фотографов K2 Promotions Ukraine.

Фото - K2 Promotions Ukraine

К слову, Денис Беринчик после победы над аргентинцем Эктором Сармиенто встретился в раздевалке с Василием Ломаченко.

Беринчик обратился к своему соотечественнику.

«Я стану первым номером и предъявлю тебе, понял?!». После этого присутствующие засмеялись, а боксеры обнялись.

Беринчик имел в виду то, что когда он будет первым номером рейтинга по версии Всемирной боксерской организации (WBO), то сможет претендовать и добиваться боя против чемпиона, которым является Василий.

Напомним, что интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик защитил титул, победив чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармьенто единогласным решением судей.

Напомним, ранее Беринчик эффектно уничтожил соперника: как это было, видео победы.

Politeka сообщала, что Беринчик провел традиционную открытую тренировку.

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