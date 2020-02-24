Датский полузащитник киевского ФК "Динамо" Миккель Дуэлунд получает в клубе огромные деньги

По информации датского издания B.T. месячная зарплата 22-летнего футболиста составляет около 130-160 тысяч евро.

К слову, за 2019 год датский игрок принял участие в трех матча Премьер-лиги Украины, сыграв за киевскую команду в общей сложности 30 минут.

Ранее мы писали, что названа самая большая официальная зарплата в ФК "Динамо".

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на зарплатная ведомость клуба за декабрь 2019 года.

Главный тренер получает почти 15 тысяч. Самая большая зарплата футболистов киевского "Динамо" составляет 21 тысячу гривен.

Сколько официально получает капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.

При этом вице-капитан Виктор Цыганков официально получает около 20 тысяч гривен, а главный тренер Алексей Михайличенко - почти 15 тысяч. Такую же зарплату получает легионер "Динамо" Беньямин Вербич.