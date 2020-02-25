Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов получил очередную победу в профессиональной карьере

23-я победа пришла к украинцу на турнире Bellator 239 в американском Такервилле, где Ярослав единогласным решением судей прошел местного бойца Эда Рута – 29:28, 29:28, 29:28.

Амосов, которого часто называют "Украинский Хабиб" из-за отсутствия поражений, на протяжении практически всего боя владел инициативой.

Он постоянно доставал соперника джебом, а также успешно проводил проходы в ноги Рута.

К слову, массовая драка произошла на турнире по смешанным единоборствам под названием «Колизей» в Москве.

На видео, снятом из октагона, видно дерущихся друг с другом зрителей. Многие берут в руки стулья и замахиваются ими. Некоторые от сильных ударов падают на пол. Раздаются крики и требования прекратить потасовку.

Подробности о происшествии рассказал Павел Муртазин, тренер в клубе боевых искусств «Витязь».

«Ещё до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, пихания, толкания, спортсмены не могли просто до клетки дойти. Всё это было обеспечено зрителями, которых организаторы постоянно призывали к порядку, но они игнорировали»

По его словам, к массовой драке привели именно такие провокации. В результате потасовки пострадали некоторые спортсмены: одному рассекли голову, другому сломали нос, третьему — кисть. У кого-то из бойцов украли телефон.

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