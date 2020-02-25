Непобежденный британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри может остаться без 33 миллионов долларов гонорара за бой против Деонтея Уайлдера

Все из-за того, что в одном из моментов решил попробовать на вкус кровь своего соперника.

Об этом сообщает Politeka.

"Ходят слухи, что Спортивная комиссия штата Невада придерживает весь 33-миллионный гонорар Фьюри за то, что он "слизывал и пробовал на вкус" кровь Уайлдера в поединке между ними", – написал промоутер Рик Мириджиан у себя в Twitter.

Напомним, в Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля прошел поединок за титул чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри нокаутировал соперника в 7 раунде и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер начал спорить с судьей о результате боя и выразил непонимание своей команде, почему остановили поединок.

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