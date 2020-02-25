Отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри не считает, что его сыну следует задерживаться в профибоксе

Об этом Джон Фьюри заявил после того, как его сын выиграл реванш у Деонтея Уайлдера.

Фьюри-старший отметил, что Тайсон сделал в спорте уже достаточно, а значит пришло время уделить время семье.

«Я хочу, чтобы мой сын завершил карьеру прямо сейчас. Он уже достаточно сделал. Для него это была тяжёлая битва. Хватит. Хочу, чтобы он немедленно повесил перчатки на гвоздь. И я думаю, что он сам держит это в уме. Всё равно большего ему не достичь, он выиграл все титулы в профибоксе», - заявил Фьюри-старший в интервью Daily Mirror.

Кроме того, отец Тайсона Фьюри рассказал, что его сын уже прошел свое главное сражение.

«Он отдал боксу всего себя, и ему больше нечего доказывать. Позади 13 лет в профи, а своё главное сражение он уже выиграл. Ему 32 года, у него молодая семья, и его дети заслужили, чтобы отец был рядом. Он сделал уже достаточно — вот моё мнение», — заключил Джон.

К слову, британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри нокаутировал соперника и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер начал спорить с судьей о результате боя и выразил непонимание своей команде, почему остановили поединок.

Ранее мы писали, что перед боем Тайсон Фьюри заявил, что его не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера.

Британский боксер отметил, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец.

В то же время, Фьюри отметил, что у Уайлдера боксерский интеллект више, чем чем у бойцов вроде Кличко.

"У Уайлдера нормальный боксерский интеллект. Но в этом плане он не сравнится с парнями вроде Владимира Кличко», - резюмировал Фьюри.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.