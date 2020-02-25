Мальчик бьет чуть ли не все "рекорды" сети

Старший сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Криш-младший завел свой личный Instagram-аккаунт

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram.

Первая публикация появилась на страничке девятилетнего сына одного из лучших футболистов мира португальца Роналду менее суток тому назад. За 19 часов с момента первой публикации у мальчика появилось уже более 700 тысяч подписчиков.

Как известно, у звездного отца Криша 205 миллионов фолловеров в популярной соцсети – такими темпами сын может догнать и знаменитого отца. Примечательно, что Роналду-старший «лайкнул» дебютное видео мальчика и продублировал ссылку на аккаунт сына в своих сториз. Сам же знаменитый мальчонка подписался на Джорджину Родригес, которая является матерью самого младшего ребенка Криштиану Роналду. С ней, к слову, паренек тоже опубликовал фото. На снимке фигуристая красавица в белом костюме и Криш-младший в подростковом «прикиде» пришли на Миланскую неделю моды.

Также мини-Криштиану подписался на папу, разумеется, бабушку Марию Долореш, на инсту «Ювентусс» и бывшего футболиста Мигела Пайшау.

Напомним, Криштиану-младший родился 17 июня 2010 года от суррогатной матери. У него есть младшие братья и сестры - близнецы Ева и Матео также от суррогатной матери, и Алана Мартина – ребенок Роналду от Джорджины Родригес.

Ранее испанская модель Родригес, напомним, выложила откровенное фото с красной дорожки показа Dolce & Gabbana. Красавица облачилась в обтягивающую футболку и кожаную юбку и предпочла высокие подборы. В руках она держала леопардовую куртку. По обе стороны от нее находились мужчины, которые проводили Джорджину голодными взглядами.

Ранее девушка нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала об отношениях со звездой футбола.

Невеста португальского форварда заявила, что они очень счастливы вместе, а свадьба входит в их планы, но пока они заняты другими делами.

Также Джорджина Родригес развеяла предположения, что она беременна, отметив в шутку, что просто любит поесть.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».