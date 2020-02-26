Он посоветовал «Цыганскому королю» делать в дальнейшем все то же самое

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил, что был очень впечатлен победой Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером

Он посоветовал «Цыганскому королю» делать в дальнейшем все то же самое, что и перед реваншем.

«Я не знаю, что повлияло на результат боя. Может, это дополнительный вес, новый тренерский штаб или настрой на реванш. Но я уверен, что Фьюри нужно продолжать то, что он делал перед реваншем с Уайлдером. Такой боксер нокаутировал бы даже Владимира Кличко, уж поверьте.

Это новый Тайсон Фьюри, которого мы еще не видели. Если честно, я даже и не думал, что такие супертяжеловесы существуют на нашей планете. Я всегда знал, что Фьюри точно занимает место в тройке сильнейших боксеров этого веса», - передает слова чемпиона BoxingNews24.

В ноябре 2015 года Фьюри победил Кличко, но сделал это единогласным решением судей.

К слову, британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри нокаутировал соперника и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер начал спорить с судьей о результате боя и выразил непонимание своей команде, почему остановили поединок.

Ранее мы писали, что перед боем Тайсон Фьюри заявил, что его не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера.

Британский боксер отметил, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец.

«Уайлдер не может быть самым грозным панчером, поскольку он не смог нокаутировать «Цыганского короля». Я принял его мощнейшие удары на челюсть и смог подняться. Не думаю, что Деонтей бьет сильнее, чем Кличко. Владимир обладал сокрушительным нокаутирующим ударом, к тому же он провел больше боев, чем Уайлдер. Не поймите меня неправильно, ведь все супертяжеловесы обладают тяжелым ударом. Просто в случае с Уайлдером главную роль играет не мощь, а скорость, с которой он доносит удары", - рассказывает Фьюри.

В то же время, Фьюри отметил, что у Уайлдера боксерский интеллект више, чем чем у бойцов вроде Кличко.

"У Уайлдера нормальный боксерский интеллект. Но в этом плане он не сравнится с парнями вроде Владимира Кличко», - резюмировал Уайлдер.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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