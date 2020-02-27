Трехлетний Дайти МакГабганн в Ирландии победил олимпийского медалиста, боксера в легчайшем весе Падди Бернса
У Дайти врожденный порок сердца и он ждет операцию.
Поэтому эта победа ему была очень нужна.
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Ранее мы писали, что WBC назвал удар Деонтея Уайлдера лучшим нокаутом 2019 года.
В ноябре от рук американца пострадал кубинец Луис Ортис. Бой завершился на 7-м раунде.
«Этим парням надо работать идеально в течение 12 раундов, а мне нужно быть превосходным только две секунды», - заявил Уайлдер.
Кроме того, мы сообщали, что канадский супертяжеловес Колин Сангстер получил яркую победу.
В поединке против 33-летнего американца Эндрю Кейс-Аллана, чей вес составляет примерно 186 килограммов, Колин попал в нокдаун, но смог "вернуться в строй" и кардинально изменить ход боя.
Во втором раунде 42-летний Сангстер одним ударом "потушил" соперника.
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.