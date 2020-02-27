Хватило всего одного раунда

Трехлетний Дайти МакГабганн в Ирландии победил олимпийского медалиста, боксера в легчайшем весе Падди Бернса

У Дайти врожденный порок сердца и он ждет операцию.

Поэтому эта победа ему была очень нужна.

Dominant display!



Three-year-old Daithi MacGabhann stole the show at the Ulster Elite Boxing with this first-round stoppage against Paddy Barnes. pic.twitter.com/L8TINxzCQZ — BBC Sport (@BBCSport) February 26, 2020

Ранее мы писали, что WBC назвал удар Деонтея Уайлдера лучшим нокаутом 2019 года.

В ноябре от рук американца пострадал кубинец Луис Ортис. Бой завершился на 7-м раунде.

«Этим парням надо работать идеально в течение 12 раундов, а мне нужно быть превосходным только две секунды», - заявил Уайлдер.

Кроме того, мы сообщали, что канадский супертяжеловес Колин Сангстер получил яркую победу.

В поединке против 33-летнего американца Эндрю Кейс-Аллана, чей вес составляет примерно 186 килограммов, Колин попал в нокдаун, но смог "вернуться в строй" и кардинально изменить ход боя.

Во втором раунде 42-летний Сангстер одним ударом "потушил" соперника.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.