Кенни Бейлис, рефери боя Уайлдер – Фьюри, рассказал, что у него была мысль, чтобы остановить поединок до того, как угол американца выбросил полотенце
«Считаю, что остановка была своевременной, поскольку перед этим во время минутного перерыва между раундами я подходил к Деонтею. Я посмотрел на него и объяснил, что рефери обычно говорят бойцам: «Послушай, ты должен что-то мне показать». Боксеры знают, что если после этого они ничего не демонстрируют на ринге, то я могу сделать свою работу и остановить бой", - отметил рефери.
Кроме того, Кенни Бейлис рассказал, что когда он остановил бой, Уайлдер не понял, по какой причине.
"Деонтей – воин. Когда я краем глаза увидел выброшенное из его угла полотенце и остановил бой, он первым делом спросил: «Зачем ты остановил поединок?». Но я объяснил ему, что это было дело рук его угла, хотя я и сам уже был близок к тому, чтобы дать отмашку", – заявил Бейлис.
Ранее мы писали, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил, что был очень впечатлен победой Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.
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«Я не знаю, что повлияло на результат боя. Может, это дополнительный вес, новый тренерский штаб или настрой на реванш. Но я уверен, что Фьюри нужно продолжать то, что он делал перед реваншем с Уайлдером. Такой боксер нокаутировал бы даже Владимира Кличко, уж поверьте.
Это новый Тайсон Фьюри, которого мы еще не видели. Если честно, я даже и не думал, что такие супертяжеловесы существуют на нашей планете. Я всегда знал, что Фьюри точно занимает место в тройке сильнейших боксеров этого веса».
В ноябре 2015 года Фьюри победил Кличко, но сделал это единогласным решением судей.
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.