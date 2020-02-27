Кенни Бейлис, рефери боя Уайлдер – Фьюри, рассказал, что у него была мысль, чтобы остановить поединок до того, как угол американца выбросил полотенце



«Считаю, что остановка была своевременной, поскольку перед этим во время минутного перерыва между раундами я подходил к Деонтею. Я посмотрел на него и объяснил, что рефери обычно говорят бойцам: «Послушай, ты должен что-то мне показать». Боксеры знают, что если после этого они ничего не демонстрируют на ринге, то я могу сделать свою работу и остановить бой", - отметил рефери.

Кроме того, Кенни Бейлис рассказал, что когда он остановил бой, Уайлдер не понял, по какой причине.



"Деонтей – воин. Когда я краем глаза увидел выброшенное из его угла полотенце и остановил бой, он первым делом спросил: «Зачем ты остановил поединок?». Но я объяснил ему, что это было дело рук его угла, хотя я и сам уже был близок к тому, чтобы дать отмашку", – заявил Бейлис.

Ранее мы писали, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил, что был очень впечатлен победой Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

«Я не знаю, что повлияло на результат боя. Может, это дополнительный вес, новый тренерский штаб или настрой на реванш. Но я уверен, что Фьюри нужно продолжать то, что он делал перед реваншем с Уайлдером. Такой боксер нокаутировал бы даже Владимира Кличко, уж поверьте.

Это новый Тайсон Фьюри, которого мы еще не видели. Если честно, я даже и не думал, что такие супертяжеловесы существуют на нашей планете. Я всегда знал, что Фьюри точно занимает место в тройке сильнейших боксеров этого веса».

В ноябре 2015 года Фьюри победил Кличко, но сделал это единогласным решением судей.

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