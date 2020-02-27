Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер проведут третий бой

Поединок Фьюри - Уайлдер может пройти во второй половине июля в Лас-Вегасе, США, передает isport.ua.

Реванш должен состояться к концу июля в США. Скорее всего, бой Фьюри - Уайлдер пройдет 18 или 25 июля.

Также мы писали, что Кенни Бейлис, рефери боя Уайлдер – Фьюри 2, рассказал, что у него была мысль, чтобы остановить поединок до того, как угол американца выбросил полотенце.

«Считаю, что остановка была своевременной, поскольку перед этим во время минутного перерыва между раундами я подходил к Деонтею. Я посмотрел на него и объяснил, что рефери обычно говорят бойцам: «Послушай, ты должен что-то мне показать». Боксеры знают, что если после этого они ничего не демонстрируют на ринге, то я могу сделать свою работу и остановить бой", - отметил рефери.

Кроме того, Кенни Бейлис рассказал, что когда он остановил бой, Уайлдер не понял, по какой причине.



"Деонтей – воин. Когда я краем глаза увидел выброшенное из его угла полотенце и остановил бой, он первым делом спросил: «Зачем ты остановил поединок?». Но я объяснил ему, что это было дело рук его угла, хотя я и сам уже был близок к тому, чтобы дать отмашку", – заявил Бейлис.

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