Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда боксер Александр Усик проведет бой в Крыму

Об этом он сообщил на открытии форума "Age Of Crimea Forum 2020".

По словам президента, крымчане ждут, когда вернутся в состав Украины и важно, чтобы наша страна о них не забыла.

"Возвращение Крыма - это не только наша мечта, эта вера в справедливость на земле", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент верит, что наступит тот день, когда наш чемпион Александр Усик проведет свой бой в Судаке.

"Мы знаем, что этот день обязательно наступит, я в это верю и наш чемпион Александр Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, Олег Сенцов представит новый фильм в Ялте", - подытожил Зеленский.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик отправился на родину в Симферополь.

Украинец пересек границу оккупированного острова на автомобиле.

В своем Instagram Усик он разместил короткое видео, где он ездит по улицам города. В подписи к видео он заявил "Симферополь. Украина".

К слову, свой пока последний бой Усик провел в трусах с надписью "Симферополь" и "Украина".

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.