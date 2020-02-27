Тайсон Фьюри будет явным фаворитом в третьем бою с Деонтеем Уайлдером

Букмекеры отмечают, что победа во втором бою сделала Фьюри фаворитом в повторном поединке с "Бронзовым бомбардировщиком" и с другими топ-боксерами дивизиона.

Сейчас шансы на победу Фьюри в третьем бою с Уайлдером составляют 1,36 против 3,75 американца.

В случае поединка Фьюри с Энтони Джошуа коэффициент на Тайсона составляет 1,5 против 2,75 на Энтони.

К слову, по мнению аналитиков, большие шансы на победу над Тайсоном Фьюри есть у Александра Усика (коэффициент на победу украинца - 2,62).

Ранее мы писали, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер проведут третий бой.

Поединок Фьюри - Уайлдер может пройти во второй половине июля в Лас-Вегасе, США.

Реванш должен состояться к концу июля в США. Скорее всего, бой Фьюри - Уайлдер пройдет 18 или 25 июля.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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