Тайсон Фьюри будет явным фаворитом в третьем бою с Деонтеем Уайлдером
Букмекеры отмечают, что победа во втором бою сделала Фьюри фаворитом в повторном поединке с "Бронзовым бомбардировщиком" и с другими топ-боксерами дивизиона.
Сейчас шансы на победу Фьюри в третьем бою с Уайлдером составляют 1,36 против 3,75 американца.
В случае поединка Фьюри с Энтони Джошуа коэффициент на Тайсона составляет 1,5 против 2,75 на Энтони.
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К слову, по мнению аналитиков, большие шансы на победу над Тайсоном Фьюри есть у Александра Усика (коэффициент на победу украинца - 2,62).
Ранее мы писали, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер проведут третий бой.
Поединок Фьюри - Уайлдер может пройти во второй половине июля в Лас-Вегасе, США.
Реванш должен состояться к концу июля в США. Скорее всего, бой Фьюри - Уайлдер пройдет 18 или 25 июля.
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.