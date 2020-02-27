Непобежденный украинский боксер-профессиона Александр Усик разместил на своей странице необычное фото

На нем, украинец запечатлен со своими коллегами - боксером Василием Ломаченко и борцом Жаном Беленюком.

Но фото интересно не только знаменитыми боксерами, а и тем, что на нем Усик был в забавных очках и в полосатой рубашке.

Фолловеры начали шутить над новым образом украинского "богатыря". Некоторым образ боксера напомнил стиль ботаника: " Саня...что за прикид,ботаника)))", "Самый сильный ботаник в мире💪😉", " Стиль не пропьешь, Сань))".

"Если бы вы увидели, что Усик выглядит таким образом, вы, вероятно, никогда бы не догадались, что он сможет выбить вам мозги за 5 секунд", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что британец Дерек Чисора заявил, что не уверен, в том, что Александр Усик готов к поединку с ним

Но по словам Чисоры, это будет хороший бой.

"Я не знаю, готов ли Усик ко мне. Он хороший боксер, большой парень. Это будет хороший поединок. Он может перебоксировать меня", - сказал Чисора.

Напомним, что Александр Усик с огромной вероятностью проведет бой с Дереком Чисорой 28 марта в Лондоне на "О2-Арене".

"Переговоры сторон продолжаются. Все будет ясно в ближайшие недели. Мы все еще ждем разъяснений от боксерских организаций о том, в каком порядке боксеры защищают свои титулы.

Дата 7 марта практически нереальна. Зато мы забронировали на 28 марта "О2-Арену".

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.