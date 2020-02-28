Украинский боксер Александр Усик проведет следующий бой 23 мая против опытного британца Дерека Чисоры
Об этом в Twitter заявил инсайдер Майк Коппинджер со ссылкой на со-промоутера Усика Эдди Хирна.
По его словам, бой уже утвержден.
Поединок пройдет на арене "O2" в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports. Бой Усик - Чисора должен был пройти еще в марте, но был отложен, так как украинский боксер проходил процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.
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Ранее мы писали о том, что британец Дерек Чисора заявил, что не уверен, в том, что Александр Усик готов к поединку с ним.
Но по словам Чисоры, это будет хороший бой.
"Я не знаю, готов ли Усик ко мне. Он хороший боксер, большой парень. Это будет хороший поединок. Он может перебоксировать меня", - сказал Чисора.
Напомним, что Александр Усик с огромной вероятностью проведет бой с Дереком Чисорой 28 марта в Лондоне на "О2-Арене".
"Переговоры сторон продолжаются. Все будет ясно в ближайшие недели. Мы все еще ждем разъяснений от боксерских организаций о том, в каком порядке боксеры защищают свои титулы. Дата 7 марта практически нереальна. Зато мы забронировали на 28 марта "О2-Арену", – приводит слова промоутера Эдди Хирна Sky Sports.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.