Украинский боксер Александр Усик проведет следующий бой 23 мая против опытного британца Дерека Чисоры

Об этом в Twitter заявил инсайдер Майк Коппинджер со ссылкой на со-промоутера Усика Эдди Хирна.

По его словам, бой уже утвержден.

Поединок пройдет на арене "O2" в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports. Бой Усик - Чисора должен был пройти еще в марте, но был отложен, так как украинский боксер проходил процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.

Ранее мы писали о том, что британец Дерек Чисора заявил, что не уверен, в том, что Александр Усик готов к поединку с ним.

Но по словам Чисоры, это будет хороший бой.

"Я не знаю, готов ли Усик ко мне. Он хороший боксер, большой парень. Это будет хороший поединок. Он может перебоксировать меня", - сказал Чисора.

Напомним, что Александр Усик с огромной вероятностью проведет бой с Дереком Чисорой 28 марта в Лондоне на "О2-Арене".

"Переговоры сторон продолжаются. Все будет ясно в ближайшие недели. Мы все еще ждем разъяснений от боксерских организаций о том, в каком порядке боксеры защищают свои титулы. Дата 7 марта практически нереальна. Зато мы забронировали на 28 марта "О2-Арену", – приводит слова промоутера Эдди Хирна Sky Sports.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.