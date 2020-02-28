Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов драться с Энтони Джошуа

Команда Фьюри даже готова заплатить Деонтею Уайлдеру, чтобы отложить реванш.

"Я предпочитаю сразу же выйти на Джошуа, но есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером. Он должен быть соблюден, если только мы не договоримся, чтобы Уайлдер подождал. Мы готовы заплатить Уайлдеру, чтобы отложить реванш. Но это его выбор. Это было бы выгодное предложение для него", - заявил промоутер британского чемпиона Фрэнк Уоррен.

Кроме того, промоутер отметил, что Фьюри сломит Уайлдера.

"Я говорил с его менеджером. Деонтей убежден, что может нокаутировать Тайсона. Я в это не верю. Я еще перед их вторым поединком считал, что Фьюри сломит Уайлдера. Если Деонтей будет настаивать на реванше, мы займемся его организацией. Я хочу устроить поединок с Джошуа до конца года. Так мы гарантируем, что Энтони не проиграет кому-то другому", - резюмировал Фрэнк Уоррен.

К слову, если Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорятся о поединке - они заработают огромные деньги.

Суммарный гонорар участников составит £ 77 млн – это примерно € 92,4 млн.

К слову, Фьюри, 22 февраля, отобрал чемпионский пояс WBC у американца Деонтея Уайлдера. Что касается Джошуа, то он ранее вернул себе пояса WBA, IBF, WBO и IBO, победив американца мексиканского происхождения Энди Руиса в матче-реванше. Таким образом, победитель боя Фьюри – Джошуа получит право называться абсолютным чемпионом мира.

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед и одна ничья в профессиональном боксе. У 30-летнего Джошуа 23 победы и одно поражение.

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