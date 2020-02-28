Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, как он начал заниматься спортом
Александр объяснил, почему в детстве выбрал именно бокс.
«Бокс был бесплатным. У нас была обычная рабочая семья и в 2002 году заплатить даже 60 гривен за месяц тренировок у родителей не было. В какой-то момент я сам понял, что нет денег на другой спорт. Я пошел на бокс, мне дали шорты, сам собрал чуть-чуть денег, купил шлем, первые перчатки из конского волоса мне выдали за победу на соревнованиях», - рассказал украинский супертяжеловес.
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Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик проведет следующий бой 23 мая против опытного британца Дерека Чисоры.
Об этом в Twitter заявил инсайдер Майк Коппинджер со ссылкой на со-промоутера Усика Эдди Хирна.
По его словам, бой уже утвержден.
Поединок пройдет на арене "O2" в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports. Бой Усик - Чисора должен был пройти еще в марте, но был отложен, так как украинский боксер проходил процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.