Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия одержал победу, победив экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Джесси Варгаса

В ночь с 29 февраля на 1 марта во Фриско, США, состоялся вечер бокса.

Главным событием стал бой за вакантный титул WBC Diamond в полусреднем весе между чемпионом мира в четырех дивизионах Майки Гарсией и еще одним американцем Джесси Варгасом.

Гарсия ожидаемо на протяжении боя выглядел лучше, но досрочную победу одержать не смог. Майки одержал победу единогласным решением судей: на двух карточках был счет 116-111, еще на одной 114-113.

Предлагаем вспомнить, как это было.

Кроме того, в сети появилась нарезка лучших моментов поединка.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия назвал Василия Ломаченко фаворитом боя против Теофимо Лопеса.

"Ломаченко не лучший в своем нынешнем весе. Он намного лучше, когда дерется ниже. Но с его навыками даже в легком дивизионе у него получается доминировать. Он побеждает парней, которые больше, физически сильнее. Это много о чем говорит", - заявил Гарсия.

Также экс-чемпион отметил, что Теофимо сложный соперник, и есть большая вероятность того, что он сможет потрясти Ломаченко.

"Я думаю, что у них получится очень непростой бой. Теофимо – сложный соперник. Но Ломаченко – фаворит. Его боксерские навыки ставят его выше любого другого. Но он уступает Лопесу в размерах и это будет преимущество Теофимо. Лопес может потрясти Ломаченко, он очень силен", - резюмировал бывший чемпион мира Майки Гарсия.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.