Будущий соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес признался, что сделал большую денежную ставку на бой Уайлдер - Фьюри

Об этом он сообщил у себя на странице в Инстаграм.

«Ребята, привет! Вы знаете кто это. Я - Теофимо Лопес, чемпион мира по версии IBF в легком весе. Я просто хотел всем сказать, что мой прогноз на бой это победа Тайсона Фьюри нокаутом. И да, я буду ставить на этот исход. Я верю в то, что это произойдет в поздних раундах.

Они говорили, что я сумасшедший, они говорили, что я идиот. Ну что же, этот идиот верно предсказал исход боя и заработал пару тысяч долларов. Это вы ни хрена не понимаете в боксе», - заявил Лопес.

Ранее писали, что соперник украинского боксера Василия Ломаченко Теофимо Лопес считает, что основным его преимуществом является возраст.

Лопес заявил, что после семилетней карьеры в боксе украинцу пора покинуть пьедестал и уступить его 22-летнему американцу.

В интервью боксер признался, что очень ждет своего становления суперзвездой.

«Вот как мы смотрим на все это: я собираюсь стать крупной звездой. Но единственная разница заключается в том, что если я встречусь с Ломаченко и побью его, мой подъем на вершину будет более быстрым. Лома вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил творить историю. Он знает, что его время на исходе.

Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможность шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми», - заявил Лопес.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.