Непобежденный британо-ирландский боксер-профессионал Тайсон Фьюри показал в своем Instagram фото, на котором отображена его трансформация

За два года тренировок «Цыганский король» превратился из толстяка в нокаутера, который победил Деонтея Уайлдера.

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Накануне поединка Фьюри - Уайлдер украинец намекнул, что может вернуться в бокс. Некоторые восприняли слова Кличко как шутку, но экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко уверен, что 43-летний Владимир все еще может возобновить карьеру.

Более того, Сенченко считает, что даже сейчас Кличко способен дать «Цыганскому королю» серьезный бой.

«Он никогда не забрасывал тренировочный процесс, поддерживает себя в отличной форме. Может быть, не на пике, но если ему провести лагерь месяца три, то он будет на пике. Я думаю, он вполне и в этом году мог бы выйти против Фьюри».

Вячеслав предположил, что причиной поражения Кличко в бою с Фьюри стали психологические игры со стороны британца.

«Владимир был зажат, не раскрылся в том бою. Конечно, он сильнее Фьюри как боксер. Было бы интересно увидеть реванш сразу. Жалко, что он так и не состоялся».

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