Экс-игрок «Карпат» Артем Федецкий высказался относительно украинских топ-клубов

Футболист назвал общую проблему топ-клубов.

"Общая проблема топовых наших клубов – «Динамо» и «Шахтера» – это недоверие к своим футболистам. Лучше купить посредственного непонятного легионера, который будет получать хорошую зарплату и выходить на поле.

А наши перспективные игроки сидят на «банке», не попадают в заявку, ездят по арендам. Это – неправильно", - заявил Федецкий.

Кроме того, бывший игрок "Карпат" отметил, что в Динамо остался всего один футболист, который бьется за эмблему клуба.

Фото: Динамо Киев от Шурика

"Динамо уже не то. По моему мнению, там остался только один футболист, который бьется за эмблему клуба – это Сидорчук. А большинство... Есть перспективный Цыганков, который, к сожалению, не готов, потому что не прошел зимние сборы. И много посредственных легионеров", - резюмировал Федецкий.

Ранее мы писали, что полузащитник Динамо Беньямин Вербич высказал свое мнение о защитнике Виталии Миколенко.

Вербич назвал его "вторым Андреем Шевченко".

"Он постоянно забегает мне за спину, а я ему не отдаю передачи. Что он может обо мне думать? Миколенко – топ. Это новый Шевченко, он стоит минимум 40 миллионов евро", – заявил Вербич на Youtube.