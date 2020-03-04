Экс-игрок «Карпат» Артем Федецкий высказался относительно украинских топ-клубов
Футболист назвал общую проблему топ-клубов.
"Общая проблема топовых наших клубов – «Динамо» и «Шахтера» – это недоверие к своим футболистам. Лучше купить посредственного непонятного легионера, который будет получать хорошую зарплату и выходить на поле.
А наши перспективные игроки сидят на «банке», не попадают в заявку, ездят по арендам. Это – неправильно", - заявил Федецкий.
Кроме того, бывший игрок "Карпат" отметил, что в Динамо остался всего один футболист, который бьется за эмблему клуба.
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Фото: Динамо Киев от Шурика
"Динамо уже не то. По моему мнению, там остался только один футболист, который бьется за эмблему клуба – это Сидорчук. А большинство... Есть перспективный Цыганков, который, к сожалению, не готов, потому что не прошел зимние сборы. И много посредственных легионеров", - резюмировал Федецкий.
Ранее мы писали, что полузащитник Динамо Беньямин Вербич высказал свое мнение о защитнике Виталии Миколенко.
Вербич назвал его "вторым Андреем Шевченко".
"Он постоянно забегает мне за спину, а я ему не отдаю передачи. Что он может обо мне думать? Миколенко – топ. Это новый Шевченко, он стоит минимум 40 миллионов евро", – заявил Вербич на Youtube.