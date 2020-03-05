Фанат украинского боксера Александра Усика сделал тату с изображением кумира

"Чем больше рисую портретов этого крутого дядьки, тем большим уважением пропитываюсь к нему и его делу", - подписал фото тату-мастер.

Усик отреагировал на данную работу и поставил лайк на пост.

Фолловерам понравилось тату и они всячески восторгаются работой в комментариях: " Ай какой славный дядька вышел👍🔥", " Огонь!🔥🔥", " 💪сильно", " 😍😍😍 очень круто".

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик не применяет свои боксерские навыки в повседневной жизни.

Но боксер на встрече со студентами КНУ им. Т.Шевченко рассказал об одной из конфликтных ситуаций, в которой ему пришлось поучаствовать.

"Для меня неприемлемо, когда парень идет с девушкой, а другие два парня к нему пристают. Это за гранью моих пониманий. Парень идет с девушкой – все у него иммунитет. А они начали к нему цепляться. Я взял палку, вышел из машины и разогнал этих хулиганов. Почему я взял палку? Потому что у меня есть бита. Я не знаю, может у них был нож или что-то еще. Они хотели поговорить: "Братан, давай поговорим". Отвечаю: "Не, твой братан в конце оврага лошадь доедает", – рассказал Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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